РИА Новости: Зеленский заявил, что российские войска за год не заняли ни одного поселка

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, выступил с заявлением о том, что российская армия в ходе боевых действий в 2023 году не заняла ни одного украинского поселка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, важно понять, что Россия в течение нынешнего года не заняла ни одного украинского поселка.

При этом в мае российскими войсками был полностью освобожден город Артемовск (Бахмут) в ДНР. В конце ноября произошло освобождении поселка Артемовское (Хромово) расположенного к западу от Артемовска.

Как подсчитала в конце сентября американская газета New York Times, за девять месяцев боев на Украине российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Киев рассчитывает на то, что США и другие западные страны продолжат оказывать ему финансовую помощь.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.