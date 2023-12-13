Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: Зеленский заявил, что российские войска за год не заняли ни одного поселка

РИА Новости: Зеленский заявил, что Россия за год не заняла ни одного поселка

close
100%
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, выступил с заявлением о том, что российская армия в ходе боевых действий в 2023 году не заняла ни одного украинского поселка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, важно понять, что Россия в течение нынешнего года не заняла ни одного украинского поселка.

При этом в мае российскими войсками был полностью освобожден город Артемовск (Бахмут) в ДНР. В конце ноября произошло освобождении поселка Артемовское (Хромово) расположенного к западу от Артемовска.

Как подсчитала в конце сентября американская газета New York Times, за девять месяцев боев на Украине российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Киев рассчитывает на то, что США и другие западные страны продолжат оказывать ему финансовую помощь.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами