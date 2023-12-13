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В конгрессе США назвали виновных во втягивании страны в конфликт на Украине

Конгрессвумен Грин: Пентагон виновен во втягивании США в украинский конфликт

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Global Look Press

Министерство обороны США одержимо зарубежными конфликтами, несмотря на свою миссию предотвращать начало вооруженных противостояний между странами. Из-за этого Вашингтон оказался втянут в украинский кризис, сообщила в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) член нижней палаты американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Парламентарий провела в указанной социальной сети онлайн-выступление. Во время мероприятия законодатель раскритиковала Пентагон за вмешательство страны в конфликт между Москвой и Киевом.

«Министерство обороны [США] одержимо иностранными войнами, оно не может ими насытиться», — подчеркнула член палаты представителей.

Она добавила, что именно из-за прихотей военного ведомства Вашингтон стал участником противостояния между Москвой и Киевом. При этом Грин указала, что главной миссией Пентагона является предотвращение военных конфликтов в мире и обеспечение национальной безопасности страны.

В конце парламентарий обратила внимание на существование в США «разжигателей войны». По ее словам, эти люди не хотят способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

12 декабря в Белом доме состоялись двусторонние переговоры американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Во время встречи глава США заявил, что одобрил выделение нового пакета помощи Украине, и призвал законодателей сделать то же самое до начала рождественских каникул.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал помочь Украине при создании армии, способной противостоять российским войскам.

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