Байден заявил, что Салливан отправится для проведения переговоров на Ближний Восток

Президент США Джо Байден заявил, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ближайшие дни посетит Ближний Восток. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию Байдена, сообщает РИА Новости.

По словам президента США, Салливан на этой неделе направится с визитом в ближневосточный регион, где проведет встречу с израильским военным командованием.

Ранее сообщалось, что в число 10 стран, проголосовавших 12 декабря в Генеральной Ассамблее ООН против принятия резолюции о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, вошли США, Израиль, Чехия и Австрия. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта. Документ одобрили представители 153 государств.

До этого Генеральная Ассамблея ООН не приняла поправку США в резолюцию по Палестине, предусматривающую осуждение движения ХАМАС.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.