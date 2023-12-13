Зеленский заявил о надежде на дальнейшую помощь США

Украина рассчитывает, что США и другие западные страны продолжат оказывать ей финансовую помощь. Такое заявление по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом сделал президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Он отметил, что до прибытия в Белый дом провел встречи с членами конгресса от Республиканской и Демократической партий. По словам Зеленского, представители обоих политических объединений заверили его в полной поддержке.

«Посмотрим. Но до этого мы всегда верили в поддержку нашего стратегического партнера — США, будем надеяться, что так все и продолжится, и Украина не останется один на один [с Россией]», — подчеркнул президент.

Также глава государства прокомментировал возможность уступить России часть территорий ради урегулирования конфликта. Как сказал Зеленский, он не считает реальным подобное развитие событий.

12 декабря в Белом доме состоялись двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Во время мероприятия журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс задала представителю Киева вопрос о шансах одержать верх над Москвой, однако в ответ глава государства лишь пожал плечами.

Ранее Байден призвал американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине до ухода на рождественские каникулы.