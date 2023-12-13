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Байден рассказал, когда НАТО рассмотрит вопрос о вступлении Украины

Байден: вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после ее победы

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Принятие Украины в состав НАТО является делом времени, однако данный вопрос будет рассматриваться только после завершения боевых действий. На это указал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Во вторник, 12 декабря, глава государства провел двусторонние переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Белом доме, и после ее завершения президенты двух стран приняли участие в совместной пресс-конференции.

«НАТО будет в будущем Украины, без сомнения», — подчеркнул Байден во время мероприятия.

Также он добавил, что сначала вступление Украины в Североатлантический альянс должны одобрить все страны — члены организации. Кроме того, Киеву необходимо выполнить определенные условия.

Однако, по словам хозяина Белого дома, решение данных вопросов является лишь делом времени. В то же время Байден уточнил, что в данный момент НАТО необходимо сосредоточиться на помощи Украине и убедиться в ее победе в конфликте.

В начале декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рекомендовал государствам — участникам организации вложить лишние средства в поддержку Украины. Как он сказал, финансирование Киева является «хорошей возможностью потратить деньги».

Ранее в сенате США заявили об отсутствии у Украины шансов одолеть Россию.

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