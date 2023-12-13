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Байден назвал цель США в украинском конфликте

Байден: США нацелены на победу Украины в конфликте с Россией

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Пресс-служба Президента Украины

Вашингтон рассчитывает, что Киев одержит верх в вооруженном противостоянии с Москвой. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что американское руководство хочет победы Украины в конфликте против России. При этом он рассказал журналистам, какой смысл Белый дом вкладывает в слово «победа».

«Как я уже говорил ранее, победа означает, что Украина является независимым государством, и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию. Это наша цель», — подчеркнул Байден.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы принять участие в двусторонних переговорах с американским коллегой. Во время встречи Байден сообщил главе зарубежного государства, что одобрил выделение нового пакета помощи Киеву на сумму $200 млн.

Тогда же хозяин Белого дома призвал парламент страны принять решение о продолжении финансирования украинских властей до начала рождественских каникул. Верхняя и нижняя палаты конгресса США планируют уйти на трехнедельный новогодний перерыв с 15 декабря.

Ранее племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди высказался о поездке Владимира Зеленского в Вашингтон.

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