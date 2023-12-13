Маск предупредил Украину о риске потерять Харьков и Одессу

Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что украинские власти могут потерять контроль над Одессой и Харьковом в случае отказа от мирных переговоров с Москвой. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление другого американского предпринимателя Дэвида Сакса. Последний указал, что Украина «навсегда лишилась» Крыма. При этом то же касается большей части Запорожской и Херсонской областей, а также Донецка и Луганска.

Как отметил Сакс, из-за нежелания подписывать мирное соглашение с Россией в будущем украинское руководство рискует потерять «и многое другое». В частности, речь шла о Харькове и Одессе.

«По моему мнению, ваша оценка точна», — написал Маск в комментариях к посту Сакса.

12 декабря президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры. В ходе встречи, которая состоялась в Белом доме, американский лидер сообщил об одобрении очередного пакета помощи Киеву на сумму $200 млн.

Ранее в сенате США усомнились в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией.