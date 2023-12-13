Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский не смог ответить на вопрос Bloomberg о способности победить Россию

Зеленский не смог дать ответ на вопрос о шансах Украины на победу без помощи США

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский не смог дать никакого ответа на вопрос, имеет ли Киев шансы на победу без помощи США. Об этом со ссылкой на пост журналиста агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X, сообщает ТАСС.

По словам Джейкобс, во время встречи президента США Джо Байдена с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома она спросила украинского лидера, сможет ли Киев без дополнительной американской помощи победить Россию. Зеленский на вопрос журналистки не дал никого ответа, лишь только слегка пожав плечом.

Ранее президент США Джо Байден призвал американский конгресс одобрить выделение дополнительных средств для поддержки Украины до начала рождественских каникул. О необходимости продолжить финансирование Киева американский лидер заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами