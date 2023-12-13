Зеленский не смог ответить на вопрос Bloomberg о способности победить Россию

Украинский президент Владимир Зеленский не смог дать никакого ответа на вопрос, имеет ли Киев шансы на победу без помощи США. Об этом со ссылкой на пост журналиста агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X, сообщает ТАСС.

По словам Джейкобс, во время встречи президента США Джо Байдена с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома она спросила украинского лидера, сможет ли Киев без дополнительной американской помощи победить Россию. Зеленский на вопрос журналистки не дал никого ответа, лишь только слегка пожав плечом.

Ранее президент США Джо Байден призвал американский конгресс одобрить выделение дополнительных средств для поддержки Украины до начала рождественских каникул. О необходимости продолжить финансирование Киева американский лидер заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.