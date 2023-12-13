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Байден призвал конгресс США одобрить финансирование Украины до 15 декабря

Байден призвал конгресс выделить средства на поддержку Украины до начала каникул

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден призвал парламент страны одобрить выделение дополнительных средств для поддержки Украины до начала рождественских каникул. О необходимости продолжить финансирование Киева американский лидер заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Как сказал хозяин Белого дома, в настоящее время мир находится на «переломном этапе истории». При этом, по словам главы государства, принимаемые сейчас решения могут определить будущее Европы и других регионов на десятилетия вперед.

«Это один из таких моментов — конгрессу [США] необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы, до того, как он сделает [президенту РФ Владимиру] Путину самый большой рождественский подарок, какой только возможно», — отметил Байден.

Он добавил, что американские власти не должны позволить Москве одержать верх над Киевом. В связи с этим президент США обратился к конгрессменам с просьбой «сделать то, что нужно».

Палата представителей и сенат США уйдут на рождественские и новогодние каникулы с 15 декабря. Члены верхней палаты американского парламента будут отдыхать до 8 января 2024 года, а члены нижней палаты — до 9 января 2024 года.

11 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы убедить американских парламентариев в необходимости продолжить оказывать помощь Киеву. На следующий день глава государства приехал в Белый дом, чтобы провести двусторонние переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее в конгрессе США заявили о существовании более важных вопросов, чем финансирование Украины.

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