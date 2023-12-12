Племянник Кеннеди прокомментировал визит Зеленского в США

Племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди Роберт Кеннеди заявил, что никто не пытается скрыть, кто заинтересован в конфликте на Украине.Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети Х, комментируя визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Кеннеди-младший перепостил видео из аккаунта Зеленского, на котором тот запечатлен в окружении представителей оборонной промышленности США.

«Обман прямо у нас на глазах. Никто не пытается скрыть, кто является реальными заинтересованными сторонами в войне на Украине», — написал он.

По его словам, если бы на Украине происходила «гуманитарная оборонительная война от имени украинского народа», то туда не посылали бы бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы, как он утверждает, «сорвать предварительное мирное соглашение между Зеленским и [президентом РФ Владимиром] Путиным еще в апреле 2022 года».

12 декабря президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.