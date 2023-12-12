В сенате США оценили шансы на победу Украины в конфликте с Россией

Киев с самого начала не имел шансов одержать верх в ходе вооруженного противостояния с Москвой. Такое заявление в комментарии для американского телеканала CNN сделал представитель Республиканской партии в сенате США Томми Тубервилл, передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у законодателя, не опасается ли он возможного поражения Украины в случае отказа США от ее дальнейшего финансирования. При этом сенатор подчеркнул, что вероятность победы России была высока с самого момента эскалации кризиса.

«К примеру, я никогда не верил в то, что они (украинцы. — «Газета.Ru») одержат победу», — подчеркнул Тубервилл.

Также сенатор указал, что в последнее время в американских политических кругах начали появляться слухи о планах Москвы после победы над Киевом нарушить границу одной из стран — членов НАТО. Однако, как сказал парламентарий, он считает подобные высказывания неубедительными.

По словам Тубервилла, распространение таких слухов может иметь конкретную цель. Речь идет о попытке оправдать выделение дополнительных средств на помощь Украине, резюмировал законодатель.

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел встречу с американскими сенаторами. Позже в верхней палате конгресса США рассказали, что во время дебатов глава государства сосредоточился на описании потребностей Киева и активно избегал иммиграционных вопросов.

Ранее в американском парламенте назвали тему важнее поддержки Киева.