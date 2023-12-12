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В Конгрессе США назвали тему важнее финансирования Украины

Спикер палаты представителей: защита южной границы США важнее помощи Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Представители Республиканской партии в американском парламенте считают защиту южной границы США более важным вопросом по сравнению с оказанием помощи Украине. Об этом в ходе интервью с радиоведущим Хью Хьюитти заявил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, передает ТАСС.

Таким образом законодатель прокомментировал текущие дебаты в Вашингтоне, касающиеся экстренных бюджетных ассигнований на реализацию внешнеполитических инициатив. При этом он дал понять, что в первую очередь руководство страны должно сосредоточиться на обеспечении национальной безопасности, которая «начинается на границе».

«Мы должны сохранять собственный суверенитет, чтобы проецировать мир посредством силы и за счет помощи наших друзей. Не считаю, что это возмутительная постановка вопроса», — указал парламентарий.

Джонсон добавил, что американская администрация недостаточно серьезно относится к защите южной границы и к текущему моменту не приняла для этого никаких мер. Однако, по словам законодателя, это не мешает команде действующего президента Джо Байдена запрашивать «миллиарды долларов» на финансирование Украины.

Как сказал конгрессмен, Белый дом до сих пор не представил четкой стратегии по контролю за выделяемыми украинским властям средствами. Более того, парламентариям так никто и не объяснил конечную цель поддержки Киева, уточнил спикер палаты представителей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами.

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