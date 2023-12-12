Министр обороны Украины подвергся критике за совместный снимок с Залужным

Депутат Верховной рады Мария Безуглая раскритиковала министра обороны страны Рустема Умерова за фотографию с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Своей реакцией на совместный снимок военачальников законодатель поделилась на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Парламентарий отметила, что главе военного ведомства стоит отправить Залужного в отставку. Однако вместо этого Умеров фотографируется с главнокомандующим, словно в государстве нет никаких проблем.

Как указала Безуглая, украинское руководство до сих пор не имеет четкого плана боевых действий на 2024 год. В связи с этим она призвала министра обороны и Залужного не делать вид, что «все ок».

«Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное. Рустем Умеров, достаточно вашего представления на имя президента об увольнении главнокомандующего ВСУ», — подчеркнула народный депутат.

12 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий войсками страны Валерий Залужный посетили позиции ВСУ на Восточном направлении. Одной из целей визита стало обсуждение строительства фортификационных сооружений на указанной территории.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как глава военного ведомства страны критиковал Залужного во время поездки в США.