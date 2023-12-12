Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Украины подвергся критике за совместный снимок с Залужным

Депутат Рады Безуглая призвала министра обороны Украины уволить Залужного

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Депутат Верховной рады Мария Безуглая раскритиковала министра обороны страны Рустема Умерова за фотографию с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Своей реакцией на совместный снимок военачальников законодатель поделилась на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Парламентарий отметила, что главе военного ведомства стоит отправить Залужного в отставку. Однако вместо этого Умеров фотографируется с главнокомандующим, словно в государстве нет никаких проблем.

Как указала Безуглая, украинское руководство до сих пор не имеет четкого плана боевых действий на 2024 год. В связи с этим она призвала министра обороны и Залужного не делать вид, что «все ок».

«Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное. Рустем Умеров, достаточно вашего представления на имя президента об увольнении главнокомандующего ВСУ», — подчеркнула народный депутат.

12 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий войсками страны Валерий Залужный посетили позиции ВСУ на Восточном направлении. Одной из целей визита стало обсуждение строительства фортификационных сооружений на указанной территории.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как глава военного ведомства страны критиковал Залужного во время поездки в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами