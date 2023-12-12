В Египте завершились выборы президента

Глава ЦИК Египта Ахмед Бандари объявил о завершении голосования на выборах президента в стране. Его слова приводит агентство Al-Ahram.

Голосование завершилось в 21:00 по местному времени или 22:00 мск. Отмечается, что выборы сопровождались высокой активностью избирателей, из-за чего пункты проведения голосования были переполнены.

«Участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках», — подчеркнул он.

Отмечается, что, несмотря на то, что официально четвертого дня голосования не будет, «из-за высокой активности некоторые местные комиссии по решению их председателей могут работать до последнего избирателя».

Ожидается, что подсчет голосов на местах будет завершен в среду, 13 декабря. Официальные результаты выборов будут объявлены 18 декабря.

10 декабря в Египте открылись избирательные участки на выборах президента.

Ранее действующий президент Египта Ас-Сиси принял участие в голосовании на выборах.