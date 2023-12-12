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Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом

Зеленский прибыл на встречу с президентом США Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский после ряда встреч с законодателями США прибыл в Белый дом, где состоится его встреча с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

Кадры прибытия украинского президента в Белый дом транслировали ведущие телеканалы США. Зеленский приехал на встречу с Байденом на черном Chevrolet.

12 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с сенаторами и пообщался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

До этого сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявлял, что президент Украины не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.

Сообщалось также, что палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы.

11 декабря Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в Соединенные Штаты подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее в конгрессе США описали впечатления от выступления Зеленского.

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