Спикер палаты представителей США оценил встречу с Зеленским

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у него была «хорошая» встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По словам Джонсона, он остался тверд в своей позиции, согласно которой США сначала необходимо заняться проблемой границы, прежде чем продвигаться по законопроекту о помощи Украине.

По мнению политика, первое условие любого пакета дополнительных расходов на нацбезопасность касается в первую очередь национальной безопасности Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский избежал дебатов с американскими сенаторами по иммиграционным вопросам.

До этого в сенате США завершилась закрытая встреча Зеленского с конгрессменами.

По словам сенатора-республиканца Тома Уиллиса, Зеленский разубедил людей в том, что на предоставленные украинской стороне деньги будут приобретены яхты, а также представил сенаторам реформы, которые были разработаны Международным валютным фондом и Евросоюзом.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.