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Туск захотел сделать Польшу «снова великой»

Премьер Туск заявил о намерении вернуть Польше авторитет в ЕС

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении вернуть Польше авторитет в Евросоюзе. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что свой авторитет внутри объединения Варшава будет укреплять путем сотрудничества. Отмечается, что она при этом останется «верным, стабильным и уверенным в своей силе и значении» союзником Вашингтона.

До этого Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной.

«Я хочу сказать, что полное участие Польши в пользу Украины не может означать отсутствия сердечной ассертивности (отклика, отзывчивости. – Ред.) со стороны Украины, когда речь идет о польских интересах, об интересах польских предпринимателей, фермеров, водителей польского государства», — сказал Туск, выступая в сейме с программной речью.

Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Ранее Politico назвала самого влиятельного человека Европы.

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