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Рада может принять закон, запрещающий Украинскую православную церковь

Стефанчук: Рада может принять закон, запрещающий УПЦ в начале 2024 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), парламент может принять уже в начале следующего года. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, парламентарии должны провести консультации, принять решение, каким образом внести предложение во втором чтении.

Стефанчук выразил надежду на то, что законопроект может быть принят в начале 2024 года.

До этого стало известно, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете Украиной православной церкви (УПЦ) не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны. 

В самом проекте закона об УПЦ речь не идет, но там считают, что его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ.

В УПЦ отметили, что религиоведческая экспертиза, уголовные производства и национальная безопасность не являются основанием для ограничения права на свободу вероисповедания.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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