Зеленский выступил перед американскими сенаторами

В Вашингтоне завершилась закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами США. Об этом сообщает CNN.

По словам двух сенаторов, Зеленский пытался разубедить участников встречи в том, что украинская коррупция остается серьезной проблемой и является причиной не предоставлять новые американские средства.

По словам сенатора-республиканца Тома Уиллиса, Зеленский разубедил людей в том, что на предоставленные украинской стороне деньги будут приобретены яхты, а также представил сенаторам реформы, которые были разработаны Международным валютным фондом и Евросоюзом.

До этого украинский лидер прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву.

До этого стало известно, что палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы.

В статье телеканала CNN отмечалось, что визит Зеленского в Вашингтон для переговоров о новом пакете помощи для его страны не увенчается успехом.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.