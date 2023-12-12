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Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

Италия поддержала рекомендацию ЕК открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Ее слова в палате депутатов итальянского парламента перед поездкой на саммит ЕС 14-15 декабря передает РИА Новости.

«Обе страны должны предпринять ряд мер для запуска переговоров, по которому Еврокомиссия даст отчет к марту следующего года», — сказала Мелони.

По ее словам, Рим также поддерживает рекомендацию ЕК предоставить статус кандидата Грузии и процесс вступления в Евросоюз Боснии и Герцеговины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед страной снята угроза в виде Венгрии, которая выступает против вступления страны в Евросоюз.

В МИД Словакии также высказались против особых условий вступления в Европейский союз для Украины.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом для начала переговоров о получении членства в союзе.

Ранее в Британии сообщили о тайных переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.

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