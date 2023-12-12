МИД Палестины обвинил мировое сообщество в двойных стандартах

Двойные стандарты международного сообщества в отношении боевых действий в секторе Газа в будущем могут распространиться по всему миру. Об этом заявил в Женеве глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает РИА Новости.

«Какая польза от международного права и международных организаций, если они не в состоянии положить конец зверским преступлениям Израиля? Двойные стандарты в отношении ситуации в Газе в будущем затронут весь мир, если их не остановить сейчас», — заявил глава МИД.

7 октября силы движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о целях Израиля по сектору Газа.