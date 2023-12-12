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Захарова заявила, что у России нет информации о замещении зерновой сделки

Захарова: у России нет информации о переговорах по замещению зерновой сделки

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Пресс-служба МИД РФ

У России нет информации о переговорах по предложенному Турцией новому плану, который должен заменить зерновую сделку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У меня такой информации нет. Пока у меня нет никакой информации, которой я могла бы с вами поделиться», — заявила Захарова.

30 ноября сообщалось, что более 96 тысяч тонн российских удобрений до сих пор заблокированы в портах Европы.

28 ноября посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек в возрождении черноморской продовольственной инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского зерна.

22 ноября Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку.

Ранее Захарова заявила, что после приостановки зерновой сделки катастрофы на рынке не случилось.

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