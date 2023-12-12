Еврокомиссия утвердила «Пакет защиты демократии»

Еврокомиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иноагентах, получившей название «Пакет защиты демократии». Об этом говорится в распространенном заявлении.

Документ обяжет всех представителей интересов государств, не входящих в Евросоюз, в обязательном порядке регистрироваться в реестре транспарентности ЕС, с необходимостью указать все платежи, полученные от иностранного государства.

В ЕС беспокоятся, что чрезмерная открытость в работе европейских политических институтов может быть использована иностранными правительствами.

В заявлении указано, что пакет был одобрен в преддверии выборов в Европарламент 6-9 июня 2024 года. Странам Евросоюза будет дано указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

Для введения норм в действие «Пакет защиты демократии» должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС.

Днем ранее появилась информация, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

Согласно информации издания, прежде чем деньги поступят Киеву, странам евросодружества единогласно потребуется поддержать план о присвоении российских процентов и разработать дальнейшие шаги по реализации данной схемы.

Ранее в Еврокомиссии разрешили Лаврову прилететь в Северную Македонию на заседание ОБСЕ.