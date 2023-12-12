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Нетаньяху заявил, что Израиль добился от США полной поддержки по Газе

Нетаньяху заявил о полной поддержке от США по вопросу Газы

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Abir Sultan Pool/Reuters

Власти Израиля добились от американских партнеров полной поддержки в вопросе проведения наземной операции в Газе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого передает сайт канцелярии главы правительства.

«Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении [палестинского движения] ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с Джо Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», — сказал Нетаньяху.

7 октября силы движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в США заявили, что жители сектора Газа недовольны руководством ХАМАС.

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