В Польше потребовали от Запада усилить помощь Украине

Польша должна продолжать оказывать помощь Украине, но необходимо помнить о своих гражданах, заявил новый премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления перед парламентом страны, передает Rzeczpospolita.

«Нападение России на Украину на самом деле является нападением на всех нас. Мы должны решительно и во весь голос требовать мобилизации западного мира, чтобы помочь Украине в этом противостоянии. Я больше не могу слушать политиков Запада, которые что-то говорят об усталости от ситуации на Украине. Помощь Польши Украине важна, но мы должны оставаться напористыми, когда речь идет об интересах польских фермеров»,— заявил Туск.

Новое польское правительство Дональда Туска будет приведено к присяге 13 декабря. Сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

Ранее нового премьера Польши сравнили с Гитлером.