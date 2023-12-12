В Белом доме оценили возможность контрнаступления Украины в 2024 году

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина без дальнейшей военной помощи Соединенных Штатов не сможет аккумулировать достаточно боеприпасов и вооружения для попытки контрнаступления в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Салливана, без предоставления помощи американская сторона не сможет передать Украине необходимые объемы артиллерийских снарядов и других боеприпасов и вооружений, чтобы у Киева был прогресс на поле боя, который наблюдался в течение последних 18 месяцев.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают деньгами на «пару недель» поддержки Украины.

Кирби добавил, что Вашингтон планирует выделить Украине два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства будут исчерпаны.

До этого стало известно, что дипломаты Европейского союза из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета ЕС.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.