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В ЕС введут уголовную ответственность за нарушение санкций

Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК), Совет ЕС и Европарламент согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций. Об этом председательство Испании в Совете ЕС сообщило в соцсети X (бывшая Twitter).

Как уточняется в сообщении, были «завершены переговоры по директиве, вводящей уголовную ответственность и санкции за нарушение рестрикций ЕС».

«Директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности», — сказано в публикации.

До этого агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия на следующей неделе представит законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных в рамках санкций.

8 декабря сообщалось, что Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки» (G7).

Ранее сообщалось, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России.

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