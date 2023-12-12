В Белом доме рассказали об остатках средств для поддержки Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают деньгами на «пару недель» поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещает ему «упорно работать» над запросом на дополнительные ассигнования у конгресса.

Он подчеркнул, что если деньги закончатся, то без них американская сторона сможет сделать немногое, дополнительное финансирование необходимо, ведь у США «осталась еще пара недель».

Кирби добавил, что Вашингтон планирует выделить Украине два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства будут исчерпаны.

До этого стало известно, что дипломаты Европейского союза из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета ЕС.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.