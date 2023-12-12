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В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным

Депутат Госдумы Хамзаев предложил сделать День Конституции выходным

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня», — сказал Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что если сделать этот день выходным, граждане будут больше обращать на него внимания. Они должны понимать масштаб этого праздника, он не является «дежурным».

О роли обновленной Конституции России высказался глава государства Владимир Путин. По его словам, она работает и стабилизирует государство. По словам Путина, поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение традиционных ценностей и на историческую преемственность поколений.

Президент России Владимир Путин заявил, что главным и основным в Конституции РФ является защита прав и интересов граждан. По его словам, основной закон страны — это живой организм, и принятые несколько лет назад поправки были необходимы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция стабилизирует Россию и помогает людям.

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