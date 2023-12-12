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В Польше заявили, что Байден сделал ошибочную ставку на Зеленского и Украину

Do Rzeczy: Байден сделал ставку на Зеленского и потерпел неудачу

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Gleb Garanich/Reuters

Президент США Джо Байден сделал неверную политическую ставку на Украину и потерпел поражение, так как российская армия контролирует ситуацию на фронте, пишет польское издание Do Rzeczy.

Как следует из текста, Украине не удалось вернуть утраченные территории, а Россия «даже особо не ослабла».

«Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку», — отмечается в материале.

Издание указывает, что республиканцы, имеющие большинство в сенате США, не хотят помогать действующему главе государства за год до выборов в содержании Украины. Поэтому, говорится в материале, единственное решение конфликта между Москвой и Киевом — переговоры.

«Поэтому остаются дипломатические средства. И чем быстрее они будут задействованы, тем лучше», — говорится в тексте.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что президента Украины Владимира Зеленского ждет гораздо менее доброжелательный прием в конгрессе США, чем в 2022 году.

Там отметили, что в декабре 2022 года Зеленского в конгрессе «встречали бурными овациями». Однако теперь на фоне разногласий по поводу помощи Киеву среди конгрессменов он встретится с более жесткой аудиторией, уверены авторы статьи.

Ранее Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне.

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