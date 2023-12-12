Финляндия приняла решение по открытию КПП на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки откроют два контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

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close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, заявила, что готова возобновить поездки, как только российско-финляндская граница будет открыта для автобусов.

Ранее глава финского министерства иностранных дел России Элина Валтонен заявила, что Финляндия поэтапно планирует открыть границу с Российской Федерацией, если ситуация нормализуется.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.