Путин: обновленная Конституция стабилизирует Россию и помогает людям

Обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство, заявил на встрече с судьями Конституционного суда президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее», — заявил Путин.

По словам российского лидера, поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение традиционных ценностей и на историческую преемственность поколений.

«Все это говорит о том, что основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям», — добавил президент.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских градан с 30-летием Конституции и рассказал о том, какую роль сыграл документ в становлении РФ.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не нуждается в принятии новой Конституции. Он также допустил внесение точечных поправок в Конституцию.

Ранее космонавты поздравили россиян с Днем Конституции, записав видеообращение с земной орбиты.