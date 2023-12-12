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Захарова заявила, что Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

Захарова: Дания отказала РФ в правовой помощи по взрыву на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Прокуратура Дании отказала России в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2», — сказала Захарова.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Американский журналист Сеймур Херш днем 26 сентября опубликовал новую статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.

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