Депутата-рэкетира задержали в Житомирской области Украины. Его подозревают в похищении и избиении людей ради получения выгоды, сообщает пресс-служба СБУ.

По версии ведомства, депутат городского совета города Коростышева состоял в преступной группе. Злоумышленники требовали с людей деньги по надуманным предлогам, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные застенки. Следствие считает, что депутат участвовал в «выбивании денег» из жертв. От действий группы пострадали 30 семей.

Среди пострадавших был военнослужащий Вооруженных сил Украины. Подозреваемые угрожали убить его беременную жену, если тот не передаст им 190 тысяч гривен (около 317 тысяч рублей).

Оперативные службы задержали по «горячим следам» десять участников преступной группы, через них удалось установить причастность депутата к преступлениям. Бывшему народному избраннику грозит до семи лет тюрьмы.

Несколькими днями ранее СБУ предъявила обвинения герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру регионального парламента Артему Жоге в госизмене. Как утверждают в украинском ведомстве, главной задачей Жоги на новом посту является «распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента» и участие в распределении «бюджетных» расходов местной администрации РФ на нужды российской армии.

Ранее в Минобороны РФ заявили о планах СБУ провести новую провокацию.