В Словакии отказали Украине в особых условиях на пути в ЕС

В МИД Словакии высказались против особых условий вступления в Европейский союз для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу словацкого МИД.

«Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в Европейский союз, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов», — заявили в словацком МИД.

Братислава считает важным в первую очередь добиться мира в ходе конфликта на территории Украины, а так имплементацию всех принятых реформ и мер по вступлению в Евросоюз.

До этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что треть стран Европейского союза сомневаются по поводу членства Украины в организации.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено.

Ранее в Британии сообщили о тайных переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.