В Польше заявили о приоритете своих интересов в отношениях с соседями

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать, что полное участие Польши в пользу Украины не может означать отсутствия сердечной ассертивности (отклика, отзывчивости. – Ред.) со стороны Украины, когда речь идет о польских интересах, об интересах польских предпринимателей, фермеров, водителей польского государства», — сказал Туск, выступая в сейме с программной речью.

Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Новое польское правительство Дональда Туска будет приведено к присяге 13 декабря

В последнее время отношения Польши и Украины крайне обострились из-за забастовки польских дальнобойщиков, мешающих движению грузового транспорта через границу двух стран.

11 декабря на Украине сообщили, что границу с Польшей разблокируют, договоренности достигнуты.

Однако в тот же день польские дальнобойщики вновь перекрыли дорогу на Украину

Ранее в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей.