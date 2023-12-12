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В Германии призвали ЕС усилить давление на Орбана из-за Украины

Депутат бундестага Хофрайтер призвал усилить давление на Орбана из-за Украины

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Yves Herman/Reuters

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер призвал Европейский союз (ЕС) усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции по поддержке Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

С точки зрения Хофрайтера, европейцам «просто необходимо» действовать гораздо жестче против Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии заинтересован только «в высвобождении средств ЕС», считает политик.

Комментируя визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, Хофрайтер выразил надежду, что Джо Байдену удастся разблокировать поставки вооружений Украине. В то же время он подчеркнул, что европейцам на этом направлении следует делать больше.

«В конце концов, мы все будем горько сожалеть об этом, если так будет продолжаться», — констатировал Хофрайтер.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее в Венгрии назвали безответственным шагом переговоры с Киевом о вступлении в ЕС.

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