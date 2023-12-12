Песков оценил слова Степашина о поддержке Путина в странах БРИКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге слова экс-премьера РФ, председателя Ассоциации юристов России из Йоханнесбурга Сергея Степашина о том, что в странах БРИКС поддерживают выдвижение Владимира Путина в президенты. По словам Пескова, для Путина важнее всего — поддержка россиян.

У пресс-секретаря президента спросили, почему страны, в которых проживает, как говорили во времена СССР, «прогрессивное человечество», поддерживает Путина.

«Давайте не будем делить население планеты на прогрессивное и непрогрессивное. Действительно есть те, кто поддерживает действия Путина на посту главы российского государства, и есть те, кто не поддерживает. Но главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в России. Это то, чем президент дорожит, и то, в чем он черпает свою силу», — ответил Песков.

В своем интервью «Комсомольской правде» Сергей Степашин рассказал, что наблюдал поддержку выдвижения Путина, когда находился в ЮАР на встрече юристов в рамках БРИКС. Экс-премьер назвал Путина «человеком с колоссальнейшим опытом, в прекрасной спортивной форме», в отличие от американского лидера Джо Байдена.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил, почему президентом РФ должен быть такой политик, как Путин.