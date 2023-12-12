В Кремле рассказали о формате Прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на Прямой линии с Владимиром Путиным будут ведущие, как и на предыдущих мероприятиях такого формата.

«Часть, которая касается непосредственной ежегодной пресс-конференции по традиции будет вести пресс-секретарь президента. До того момента, как президент отстранит его от этого процесса и сам начнет задавать вопросы. А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих. От «Первого канала» будет Екатерина Березовская и от «России-1» и ВГТРК будет Павел Зарубин», — сообщил Песков.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

До этого колл-центр Народного фронта принял более одного миллиона и ста тысяч обращений граждан в формате звонков и смс-сообщений в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.