Евродепутат назвал «позорной ситуацией» позицию Венгрии по вступлению Киева в ЕС

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал «позорной ситуацией» позицию Венгрии по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). По его словам, Будапешт «воплощает все самое плохое», что может быть в европейской семье, и является головной болью для ЕС. Его слова приводит издание «Европейская правда».

Ауштрявичюс назвал правительство Виктора Орбана «самой большой головной болью» для Евросоюза.

«Это позорная ситуация для нас. Потому что пока мы рассказываем миру о самых высоких европейских стандартах, одна из стран ЕС воплощает все самое плохое, что может быть в нашей семье. И Евросоюз должен с этим разобраться, потому что у нас больше возможностей убедить Орбана, чем у Украины. А то, что делает Венгрия сейчас, абсолютно неприятно и болезненно», – заявил Ауштрявичюс.

В то же время он подчеркнул, что Европейскому союзу приходится «мириться» с позицией правительства Венгрии, так как оно легитимно избранное.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

До этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт потребовал отсрочить на полгода начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.