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Правительство Японии может уйти в отставку из-за громкого политического скандала

Kyodo: политический скандал может привести к отставке правительство Японии

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Philip Fong/Pool via Reuters

Политический скандал, связанный с возможным хищением пожертвований населения в пользу правящей партии Японии, может означать скорый конец администрации премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

«Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвиняется в том, что не сообщил о миллионах иен, полученных им от доходов, которые фракция, ранее возглавляемая бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, получила от мероприятий по сбору средств», — говорится в публикации.

Практика сбора пожертвований на политическую деятельность существует в Японии легально и в числе прочего включает в себя продажу билетов на платные партийные мероприятия. Для подобной деятельности существуют законодательные ограничения, а полученная сумма должна полностью фиксироваться в финансовой отчетности.

Из-за возникшего скандала оппозиционные партии угрожают вынести вотум недоверия кабинету министров до конца года. Однако при голосовании, состоявшемся 12 декабря, японский парламент уже отказался выносить вотум недоверия генеральному секретарю кабмина Хирокадзу Мацуно. Будет ли назначено повторное голосование по этому поводу, неизвестно.

8 декабря сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида из-за скандала покинул свою фракцию.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны.

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