Песков прокомментировал информацию о желании Запада «заменить» Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политические и военные неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в этой стране.

Таким образом он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России о том, что на Западе хотят сменить руководство Украины.

Песков высказал мнение, что в данном случае речь идет о долгосрочных перспективах, СВР располагает специфической информацией, на основе которой делает такие выводы.

«Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — добавил пресс-секретарь президента России.

Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о том, что руководители западных стран обсуждают «необходимость замены» Зеленского. Директор СВР считает, что политики устали от обещаний Зеленского победить Россию, его «бесконечного хамства» и разгула коррупции в стране. Депутат Госдумы Затулин не исключил, что в Киеве для замены Зеленского придется инициировать госпереворот, а депутат Шеремет отметил, что такие планы говорят о том, что Украина является «всего лишь колонией» Запада. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.