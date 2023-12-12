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В Кремле рассказали о развитии отношений с Аргентиной

Песков: мы намерены концентрироваться на общих интересах с Аргентиной

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MGIMO360 TV/YouTube

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Латинскую Америку, но Россия продолжит развивать отношения со странами южноамериканского континента, в том числе с Аргентиной. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сотрудничество с Аргентиной продолжится, несмотря на противоречивые заявления, которые звучали из Буэнос-Айреса еще до выборов, подчеркнул Песков.

«Мы намерены концентрироваться на наших общих интересах с Аргентиной. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши двусторонние отношения», — сказал он.

Президент Аргентины Милей ранее пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому провести саммит по Украине.

Это будет первый подобный саммит в Латинской Америке. Новый аргентинский президент с начала СВО выступал в поддержку Украины. Он называл Владимира Путина «автократом», появлялся с украинским флагом на публике и говорил, что «вторжение России» не может одобрить никто из тех, кто «защищает идеи свободы».

Ранее в Аргентине допустили отказ от вступления страны в БРИКС.

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