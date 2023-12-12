В Кремле заявили, что будут следить за встречей Байдена и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей глав Украины и США — Владимира Зеленского и Джо Байдена.

При этом он подчеркнул, что всем необходимо понимать, что «вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину» не помогли обрести ей какой-то успех на поле боя.

«Этот процесс мы прекрасно понимаем. Изменить ситуацию на поле боя это не может, и изменить ход специальной военной операции это тоже не сможет», — высказал свое мнение представитель Кремля в ходе брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в США, где в том числе встретится с Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе. Зачем Зеленский приехал в Вашингтон и почему зачастил с заграничными визитами — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.