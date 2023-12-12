Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Палестина и РФ договорились о новых сроках визита президента Махмуда Аббаса в Москву

Посол Нофаль: Палестина и РФ переназначат сроки визита президента Аббаса в Москву

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Палестина и Россия договорились выбрать новую дату визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

Изначально Аббас планировал посетить Россию осенью этого года, но визит несколько раз передвигался и в итоге был отложен на неопределенный срок. 27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал журналистам, что пока визит палестинского лидера не согласован, примерного понимания по срокам его приезда в Москву пока нет, но стороны контактируют по этому вопросу.

Нофаль заверил, что президент Аббас всегда рад посетить Россию, но из-за обострения палестино-израильского конфликта с Москвой была установлена договоренность назначить новые сроки его визита.

Кроме того, в конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москву посетила делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. На переговорах обсуждали вопрос освобождения израильских пленных в обмен на палестинских заключенных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами