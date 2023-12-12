Палестина и РФ договорились о новых сроках визита президента Махмуда Аббаса в Москву

Палестина и Россия договорились выбрать новую дату визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

Изначально Аббас планировал посетить Россию осенью этого года, но визит несколько раз передвигался и в итоге был отложен на неопределенный срок. 27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал журналистам, что пока визит палестинского лидера не согласован, примерного понимания по срокам его приезда в Москву пока нет, но стороны контактируют по этому вопросу.

Нофаль заверил, что президент Аббас всегда рад посетить Россию, но из-за обострения палестино-израильского конфликта с Москвой была установлена договоренность назначить новые сроки его визита.

Кроме того, в конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москву посетила делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. На переговорах обсуждали вопрос освобождения израильских пленных в обмен на палестинских заключенных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.