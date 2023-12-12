ВС РФ объяснил, как иноагенты могут участвовать в выборах

Лица, признанные иностранными агентами, смогут принять участие в выборах президента России, но им придется указывать свой статус в агитационных материалах. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ, передает РИА Новости.

«Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном (контактирующим — прим. ред.) с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства...», — указано в проекте.

Отмечается, что соответствующую информацию также необходимо указывать на агитационных материалах. Кроме того, в эфирах на радио или телевидении выступление кандидата-иноагента также должно предваряться или сопровождаться сведения о том, что он включен в список иноагентов.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного главы государства запланирована на 7 мая 2024 года. Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах. Если он победит, это будет его 5-й президентский срок.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.