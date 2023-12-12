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В Армении обозначили европейские устремления и поприветствовали переговоры Киева с ЕС

МИД Армении заявил о европейских устремлениях и поддержал переговоры Киева с ЕС

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поприветствовал переговоры Киева и Кишинева о членстве в Евросоюзе, также отметив европейские устремления Еревана. Его слова с встречи Восточного партнерства в Брюсселе приводит ТАСС.

«Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата», — заявил Мирзоян.

Он отметил, что подобное решение приветствуется не только правительством страны, но и армянским народом, «у которого также есть европейские стремления».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с послами Евросоюза и стран – членов ЕС.

Согласно сообщению правительства Армении, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между республикой и ЕС, а также совместные программы, в частности повестку реформ в Армении.

Ранее Армения обсудила с Евросоюзом возможные поставки оружия.

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