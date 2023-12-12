В Венгрии утверждают, что треть Евросоюза сомневается в членстве Украины в ЕС

Треть стран Европейского союза сомневаются по поводу членства Украины в организации. Об этом изданию Financial Times заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.

«Треть стран-членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу», — заявил Бока.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

До этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт потребовал отсрочить на полгода начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в Британии сообщили о тайных переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.