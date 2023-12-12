Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии утверждают, что треть Евросоюза сомневается в членстве Украины в ЕС

Венгерский министр: треть стран Евросоюза сомневаются по поводу членства Украины

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Треть стран Европейского союза сомневаются по поводу членства Украины в организации. Об этом изданию Financial Times заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.

«Треть стран-членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу», — заявил Бока.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

До этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт потребовал отсрочить на полгода начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в Британии сообщили о тайных переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами