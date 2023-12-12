Володин оценил важность Конституции для России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с 30-летием Конституции и рассказал о том, какую роль сыграл документ в становлении РФ. Политика цитирует сайт нижней палаты российского парламента.

«Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства», — отметил Володин.

По его словам, в настоящее время обновленная Конституция помогает РФ справляться с внешними вызовами, укреплять свой суверенитет, а также защищать права, свободы и качество жизни граждан.

До этого глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новой Конституции Россия не нуждается, однако в текущую могут вносить точечные правки.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин призвал вписать идеологию в Конституцию.