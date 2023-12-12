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Байден рассказал, сколько США будут помогать Израилю

Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль до полного уничтожения ХАМАС

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Израилю до тех пор, пока радикальная группировка ХАМАС не будет уничтожена. Соответствующее заявление он сделал во время приема по случаю празднования Хануки, передает YouTube-канал Белого дома.

«Мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает работать над спасением заложников, находящихся на территории сектора Газа. Соединенные Штаты также стремятся отправить «ни в чем не повинным палестинским гражданским лицам» как можно больше гуманитарной помощи, заявил Байден.

Ранее сообщалось, что лишь 37% американцев одобряют подход администрации президента США Джо Байдена к палестино-израильскому конфликту, при этом четверть жителей США считает, что военные действия Израиля в секторе Газа зашли «слишком далеко» и являются непропорциональными.

Отмечается, что такие низкие оценки соответствуют общему рейтингу одобрения Байдена, которое находится «в самой низшей точке за время его президентства».

Ранее Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль.

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